慣れない技もきっちりこなし、セレブが快勝で波に乗った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第1試合。TEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得し、個人2連勝を飾った。【映像】セレブ黒沢、枚数差まで覆す待望の4000オールこの試合は東家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、黒沢の並びで開始。序盤は多井がアガリを重ねてリード。その背中を3着目