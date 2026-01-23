昨年１２月１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、イメチェンして別人のような姿をアップした。２３日までに自身のインスタグラムで「少し遠方に出掛けたので久しぶりにお気に入りのカフェに立ち寄ってのんびり」とつづり、お茶する姿をアップ。前髪を長めに下ろしたショートヘア、ナチュラルメイクにニットの私服で雰囲気を変え、表情も穏やかだ。「昨日、報道があった為にみなさまに心配おかけし