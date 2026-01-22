ロサンゼルス空港での入国審査で拘束…前下院議長まで動く米大リーグ、ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手が現地21日、ロサンゼルス国際空港での入国時に一時拘束された。米国の複数媒体が報じている。韓国から米国へ到着した際、入国審査で足止めを食らったが、1時間ほどで無事解放。この“救出劇”に動いた米政界の超重鎮が注目されている。ジャイアンツの地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」は「ジャイアンツの外野手イ