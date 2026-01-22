ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 棋士の加藤一二三さんが肺炎のため死去、86歳 所属事務所が発表 藤井聡太 藤井聡 結婚 見た目 中学生 ネクタイ 紫綬褒章 東京都 福岡県 バラエティ 将棋 スポーツ報知 棋士の加藤一二三さんが肺炎のため死去、86歳 所属事務所が発表 2026年1月22日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 加藤一二三さんが肺炎のため、22日午前3時15分に亡くなった 加藤さんは「神武以来（じんむこのかた）の天才」と評された棋士 引退後はバラエティー番組にも多く出演し、「ひふみん」の愛称で親しまれた 記事を読む おすすめ記事 後手番雁木のベストバウト 佐藤天九段が中村八段撃破で残留争いは混戦に 第84期Ａ級順位戦７回戦 2026年1月16日 11時30分 羽生善治九段 加藤一二三さんを追悼「将棋への愛に溢れた偉大な大先輩でした」 家族ぐるみの付き合いも 2026年1月22日 15時19分 【卓球全日本】世界ユース王者・川上流星がオールストレートでベスト８入り…ジュニア男子の部 2026年1月22日 13時50分 【８日目の見どころ】６年ぶりの天覧相撲 結びは横綱・大の里に好調・伯乃富士が挑む 2026年1月18日 13時12分 【大村ボート】屋良龍紀 良機ゲットで好走の予感「足はいいと思う」 2026年1月21日 22時38分