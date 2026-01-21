ラ・リーガ2部（スペイン2部）のラス・パルマスに期限付き移籍で加入したFW宮代大聖が新天地での意気込みを語った。20日、クラブ公式サイトが伝えている。現在25歳の宮代は川崎フロンターレのユース出身でトップチームに昇格した後、レノファ山口FC、徳島ヴォルティス、サガン鳥栖への期限付き移籍も経験。そして、2024年に加入した神戸では1年目から国内公式戦14得点を記録し、J1リーグと天皇杯の2冠達成に大きく貢献。2025シ