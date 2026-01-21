大相撲初場所大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。2横綱2大関が全員敗れる波乱が起きた18日の中日には、世界的大物ミュージシャンが最前列で観戦して話題に。元横綱にも“弟子入り”したようで、「なんで」「どういう組み合わせなんだ」と、ネット上が騒然となった。上半身裸のパンツ1枚で相撲を習っていたのは日系米国人のスティーブ・アオキ。隣にいたのは第68代横綱・朝青龍のドルゴルスレン