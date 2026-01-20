高市早苗総理（64）は1月19日に首相官邸で記者会見し、通常国会の召集日である今月23日に衆院を解散する意向を正式に表明した。衆院選は1月27日告示、2月8日投開票の｢超短期決戦｣で行なわれる。高市総理が会見で｢私自身の悲願｣として言及した目玉公約は、わずか約1か月前には｢封印｣していたはずの“あの政策”だった――。 【画像】流出した旧統一教会文書安部倍首相襲撃後も「励まされた」と記載されている高市首相と