プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭のみそ焼き」 「簡単ブロッコリーと油揚げの和えもの 立派なおかずに by金丸 利恵さん」 「キノコのショウガしょうゆ煮」 の全3品。 バランスが良い、あっさりした和風の献立は心も体も整えてくれます。【主菜】鮭のみそ焼き みそダレにハチミツを入れることで、魚が柔らかくなり旨みも増します。冷凍保存もできるのでストックしておくと便利