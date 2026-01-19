ガストは、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」とコラボしたスイーツ4種を、1月22日から全国のガスト店舗で期間限定販売する。まず初めに登場する「いちごと雪見だいふくのパフェ」(999円)は、ミニ雪見だいふく2個を使用した高さ約25cmのパフェ。国産いちごやいちごソース、紅茶風味パイ、ミックスベリー、いちごゼリー、マスカルポーネクリーム、ホイップクリームを重ねた多層構造で、甘酸っぱいいちごとコクのあるバニラアイスの