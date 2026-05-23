「ガスト」が静かに街から消えていく物価高が止まらないなか、かつてリーズナブルな価格で人気となっていたファミレス業態は苦境に立たされているようだ。ファミレス業界で店舗数1位を誇る「ガスト」だが、現在既存のガスト店舗が他ブランドへ続々と“衣替え”されている。ガストを運営するすかいらーくHDは、2024年に買収した北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」の店舗を、2030年までをめどに現在の約4倍にあたる400店舗に