「1月2日から始まった歌舞伎座の公演に出演していた松本白鸚さん（83）が、6日に体調不良のため休演することが発表されました。25日の千秋楽までお休みされるそうで、娘のたか子さんも非常に心配しているといいます」こう語るのは、女優の松たか子（48）の知人だ。父・白鸚が年始早々に休演を発表したことで、業界内では体調を懸念する声が多く上がっている。「白鸚さんは、’22年11月、12月にも歌舞伎座の舞台を休演しています。