「1月2日から始まった歌舞伎座の公演に出演していた松本白鸚さん（83）が、6日に体調不良のため休演することが発表されました。25日の千秋楽までお休みされるそうで、娘のたか子さんも非常に心配しているといいます」

こう語るのは、女優の松たか子（48）の知人だ。父・白鸚が年始早々に休演を発表したことで、業界内では体調を懸念する声が多く上がっている。

「白鸚さんは、’22年11月、12月にも歌舞伎座の舞台を休演しています。このときも休演の理由について“体調不良や高齢のため”としか発表されておらず、今回も詳しい病状は明かされていません。

昨年9月に行われた松竹創業130周年記念の『秀山祭』では千秋楽まで舞台に立ち続けましたが、出演時間も短く、白鸚さんの体調を考慮したものになっていたようです」（歌舞伎関係者）

「秀山祭」を控えた昨年8月下旬、本誌は都内の有名総合病院を訪れる白鸚の姿を目撃していた。

車いすに乗っての移動だったが、倦怠感のためか、目はほとんどつむったまま。帰宅の際も降車には周囲の人たちに抱きかかえられるように介助され、ゆっくりと自宅玄関に入っていった。

この日、娘の松も実家に滞在していたようで、父が帰宅したのを見届けた彼女は、ガレージから車を出して走り去っていった。

「昨年は松さんにとって多忙を極めた一年でした。阿部サダヲさん（55）と共演したドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）や舞台『雨の傍聴席、おんなは裸足…』が立て続けにあったほか、主演した映画『ファーストキス 1ST KISS』などが公開されています。

そんな多忙のなか、松さんは時間が許す限り、白鸚さんが出演する舞台に娘さんを連れて見に行っていたようで、その直後の休演でした」（芸能関係者）

一方、白鸚の休演が発表された直前に、ある悲しい報せが松に届いていた。前出の松の知人が続ける。

「’25年12月31日、たか子さんの義母にあたる、夫でギタリストの佐橋佳幸さん（64）のお母さまがお亡くなりになったのです。病名は誤嚥性肺炎だったそうです。享年87での永眠でした。

大みそかでの突然の逝去に、佐橋さんは年末年始の仕事をキャンセル。たか子さんも、日程を調整して一緒に弔ったと聞いています」

松と佐橋は、’01年にリリースされた松の楽曲『花のように』のレコーディングで知り合い、’07年に結婚した。

離婚歴があり、16個も年上の佐橋さんとの結婚に対し、父の白鸚は猛反対。2人の結婚前に本誌が白鸚を取材したときも「冗談じゃない、（結婚なんて）ありえませんよ！」と怒りの感情をあらわにした。しかし、’15年に孫が生まれてからは、佐橋に対する態度は軟化していったようだ。

「そんな“恩讐”ともいえる関係は、たか子さんと義母も同じだったとか。歌舞伎の家という彼女の特殊な事情もあり、結婚当初はたか子さんと義母のあいだには、どこか距離感があったようです。

それでもお孫さんができてからは自然と会話が多くなり、次第に打ち解けるように。最近では義母と親しい関係になっていたといいます」（前出・松の知人）

音楽を介して結ばれた松と佐橋だったが、佐橋が音楽に開眼したきっかけは義母にあったという。

「佐橋さんが音楽に目覚めたのは小学生のころ。ある日、海外のポップソングを日本人シンガーが日本語訳で歌った1枚のLPレコードを、佐橋さんのために買ってきてくれたのだとか」（音楽関係者）

佐橋自身もインタビューでこう答えていた。

《なんで母親が僕にそんなレコードを買ってきたのか、今でも謎なんだけど。それをよく聴いていて、外国の曲っていいなと思っていたの》（「Re:minder」’23年9月21日配信）

前出の音楽関係者が続ける。

「佐橋さんは、いまや日本有数のトップギタリストとして知られており、桑田佳祐さんや山下達郎さんなど、名だたるアーティストから絶大な信頼を得ています。

そんな佐橋さんが松さんと知り合い、結婚にまで至ったのはまさに“音楽”が縁でした。2人の交際の源流には、佐橋さんのお母さまの存在があったのでしょう」

前出の松の知人が語る。

「たか子さんと佐橋さんの娘さんも音楽が大好き。映画『アナと雪の女王』（’14年）の挿入歌『レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜』など、たか子さんの楽曲をよく歌っているのだとか。

音楽でつながれた一家だけに、義母との永訣に対して、松さんは悲しみだけでなく、改めて深い感謝の念を抱いていたそうです」

義母の逝去から約3週間、松はいま、父・白鸚の体調回復を心から願っている。