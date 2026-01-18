ＴＢＳ系「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ【バカリズム×『もやもや』ショートアニメ」が１８日に放送され、バカリズムがＭＣを務めた。視聴者から寄せられたモヤモヤエピソードをテーマにトークを繰り広げる。２２歳の女性社員が同性の友人から異性を紹介してもらったときの「間接モテマウント」のモヤモヤを告白。３人で会食中も男性は明らかに友人に好意を寄せており、自身との会話には全く身が入っていなかったという