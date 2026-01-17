【張家口（中国）共同】ノルディックスキーのジャンプ女子は17日、全日本スキー連盟が定めたミラノ・コルティナ冬季五輪の日本代表選考対象大会が全て終了し、派遣推薦基準を満たした丸山希（北野建設）高梨沙羅（クラレ）勢藤優花（オカモトグループ）伊藤有希（土屋ホーム）の代表入りが確実になった。正式に決まれば、高梨と伊藤は女子が初実施された2014年ソチ五輪から4大会連続、勢藤は3大会連続、丸山は初出場となる。