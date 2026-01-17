女優ソ・イェジが、演劇で復帰する。去る1月16日、ソ・イェジは自身のSNSに演劇『死の賛美』の予告動画とポスター、キャスティングスケジュールを公開した。【写真】ソ・イェジが指示？元カレに批判殺到した“態度”この演劇は、来る1月30日に開幕し、3月2日まで上演される。ソ・イェジは、1月31日に公演を始め、最終日まで舞台に立つ。2月に彼女が舞台に立たない日はたった5日だ。演劇『死の賛美』は、1920年代、激変の時代を生き