1月16日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。マイホーム購入を報告し話題となっている。同日には『【初のマイホーム】37億円の家を買う決断をしました』と題した動画が。冒頭では「とてつもなく大きな決断をしたのでそれの報告です」と、東京に人生初のマイホームを手に入れたことを明かした。「さらにマイホームの値段も明かし、その額はなんと37億円。すでに決済も済んでいることも報告しました。職業柄、住