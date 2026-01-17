鮮烈ブルー×巨大ウイング！ 圧巻のビジュアル2026年1月9日、幕張メッセで開幕したカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。会場には数多くのカスタムカーが展示されていますが、スズキ「スイフトスポーツ」をベースとしたスゴい1台が登場しました。それはモンスター田嶋氏率いる「MONSTER SPORT」が、現行ZC33S型のファイナルエディションを受けて提案する、究極のコンプリートカー「MONSTER SPORT MX33 FINAL」です。【