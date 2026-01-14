高市首相がもくろむ衆院解散について、2026年1月14日の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、解散意向にちらつく高市首相の大型予算編成の思惑をとりあげた。閣議決定したが「本当は出したくない予算」番組では、衆院解散が実施されれば予算は最速でも4月中にずれ込む見通しで、その場合は「暫定予算」を組んで社会保障費や公務員の給料など必要最低限の経費だけが盛り込まれ、規模は数兆から10兆円となるのが通例と紹介した。経済評