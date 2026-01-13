巨人の阿部慎之助監督が１３日、Ｇタウンスタジアムでで行われた新人合同自主トレを視察。新人選手に「人としてしっかり姿勢を学ぶところ」と異例の訓示を行った。「とにかく新人の子にはこの合同自主トレはアピールの場ではないので。１年間戦う体力と、人としてしっかり姿勢を学ぶところと言った。しっかり伝わっているかなと思います」と指揮官。「みんな志高く来ているだろうから、それを１日でも長く持ち続けて」と伝えた