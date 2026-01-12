ダイソーをパトロールしていると、なんと14個のツールがひとつになったお得な工具が販売されていました！あれこれ揃えようと思うとお値段が張る工具用品ですが、こちらはなんと￥550（税込）。自宅でたまに使う分なら、十分な内容です。片手に収まるほどコンパクトにできるので、管理も楽ちんですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マルチツール（14in1）価格：￥550（税込）切断機能鉄線直径（約）：1.2mm銅線直径（約