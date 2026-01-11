東京都は不妊治療にかかる費用の支援を拡充し、今年10月から、新たに、保険適用の治療を対象とする方針を明らかにしました。東京都・小池知事「子どもを望む方が経済的な事情にかかわらず、安心して不妊治療に取り組めますように都は支援を強化します」東京都は、不妊治療にかかる費用の助成制度で、これまで医療保険対象外の「先進医療」のみを対象としていましたが、今回、新たに、保険適用となっている体外受精なども支援の対象