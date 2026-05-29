「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島が３試合連続の逆転負けで、２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦開幕３連敗を喫した。新井貴浩監督（４９）は試合後、サンドロ・ファビアン外野手（２８）の１軍昇格を明言した。昨季、チームトップの１７本塁打、６５打点をマークしたドミニカンの合流を合図に、反撃を開始したい。リクエストの検証を終え、審判がアウトを宣告すると、本拠地にため息が充満した。３試