夫が「遠縁の女の子」を連れてきた日本の不妊率は年々上昇しており、現在は4.4組に1組が不妊の心配をしたり、治療を受けたりしているという。原因としてはライフスタイルの変化や晩婚、晩産化などが考えられるものの、すべてのカップルが該当するわけではない。若くして結婚し、すぐに出産を希望していたにも関わらず、子宝に恵まれないカップルは少なくない。岡山県在住の角田博人さん（47歳・仮名）と佳澄さん（48歳・仮名）は、