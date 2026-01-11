スズキ斬新「“2ドア”クーペ」に大注目！2025年10月末から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。そこでは各自動車メーカーが技術の粋を集めた未来のモビリティを提案し、数年以内の市販化を見据えた現実的なプロトタイプもあれば、既存の概念を覆すような実験的なモデルも並びました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“2ドア”クーペ」です！（8枚）こうした最新の提案の一方で、過