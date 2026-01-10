¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖBLAZE¡×¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¡¦¤¦¤¿¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤«¤é¡¢Æ±ÆüÉÕ¤±¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ùー¥·¥¹¥È¤Î¡Ö¤¦¤¿¡× ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆBLAZE¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ã¦ÂàÍýÍ³¤Ï¡ÖºòÌë¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¼­¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ Ã¦Âà¤Î´«¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¼