流通経済大柏MF安藤晃希は後半13分に途中交代第104回全国高校サッカー選手権は1月10日に国立競技場で準決勝が行われ、前回大会で準優勝の流通経済大柏（千葉）は鹿島学園（茨城）に0-1で敗れた。水戸ホーリーホックへの入団が内定しているMF安藤晃希（3年）は「本当に自分の中で悔しいっていう思いしか出ない」と大会を振り返った。昨年10月中旬に安藤は水戸への加入内定が発表された。昨年は準優勝に終わった大会に向け「去年