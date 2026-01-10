９日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では芸人ゲストで、やす子が初出演。２０２６年を大予想するネタ企画が行われた。カリスマ占い師たちが出演者の運勢を占い、続いて「はい〜」と「ＨＩ占い師ＹＡＳＵＫＯ」がＶＴＲ登場。やす子が「占い師じゃないですよ…」と驚いた。「脱力タイムズ」おなじみの別件でインタビューした映像を勝手に切り貼り編集して、全く別のインタビューに捏造した内容を放送するネタ企画がはじま