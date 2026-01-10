上海、北京共同】レアアース（希土類）を販売する中国の一部の国有企業が、日本向けの新規契約を結ばない方針を一部の日本企業へ伝達したことが10日、関係者への取材で分かった。既存契約の破棄も検討しているという。中国政府は今月、日本の軍事力向上につながる軍民両用（デュアルユース）品目の対日輸出規制を強化すると発表していた。日本企業がレアアース購入を拒否されたケースが確認されたのは初めて。日本渡航自粛を