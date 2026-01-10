昨年12月29日に公開の動画の静止画像。ベラルーシの未確認の場所でロシアのオレシュニクミサイルの展開に参加する軍人ら。画像は公開元により一部加工されている/Russian Defense Ministry Press Service/AP via CNN Newsource（CNN）ロシアは8日夜から9日にかけ、ウクライナに向けてミサイル「オレシュニク」を発射した。2022年に本格的な戦争が勃発して以来、このミサイルが発射されるのは2度目。ウクライナとその支援国はこの攻