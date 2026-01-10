冬の食卓に欠かせない春菊。独特の香りとほろ苦さが魅力の春菊ですが、鍋料理だけに使うのはもったいないんです！実は、パスタとの相性も抜群。和のイメージが強い春菊が、オリーブオイルやクリームと合わさると、驚くほど洋風の味わいに変身しますよ。栄養価が高く、彩りも鮮やかな春菊を使って、いつものパスタをワンランクアップさせましょう。今回は、E・レシピで人気の春菊パスタレシピランキングTOP3をご紹介します！■【人