伊勢原市役所（資料写真）伊勢原市は９日、大山剛副市長（６３）が自家用車を運転し、自動車と接触する人身事故を起こしたと発表した。市によると、同日午後０時２５分ごろ、同市伊勢原３丁目の市立武道館近くの市道丁字路で、大山副市長が運転する車が右折しようと一時停止した後に交差点に進入した際、右側から直進してきた市内在住の男性が運転する車と接触。男性と同乗の女性、子どもの計３人が軽傷を負った。大山副市長に