リカちゃんが初めて開催する大人向けのポップアップショップ「リカちゃん POP-UP STORE レトロパーティー in 渋谷」がハンズ渋谷店に期間限定オープンします。1967年の誕生以来、夢や憧れを叶えながら、常に時代ごとの流行を取り入れてきたリカちゃん。今では、小さなお子さまだけでなく、「リカちゃん」とともに時代を歩み成長した大人の方たちにも愛される存在です。そんなリカちゃんの大人向けポップアップショップでは、1967