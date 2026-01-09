新人女子ゴルファーの青木香奈子がJLPGAの公式インスタグラムで花柄ワンピ姿を披露している(C)産経新聞社新人女子ゴルファーの青木香奈子が、JLPGAアワード2025の式典に参加した際に「ストリートスナップ」の企画としてインタビューに答えている様子がJLPGAの公式インスタグラムで公開されている。【動画】「せっかくなので脚を出したり」女子ゴルファー青木香奈子の姿をチェックインスタには「JLPGAアワードの会場で大きな花