受診抑制から「患者の認知症の症状が進んだ」ケースもあるという…（m.Taira / PIXTA）弁護士JPニュース

「薬を我慢」能登半島地震被災者への医療費免除が終了…約7割に影響

by ライブドアニュース編集部

  • 能登半島地震被災者を対象にした石川県保険医協会がアンケート調査を実施
  • 医療費の窓口負担の免除終了後、7割近くの人が影響を受けたと分かった
  • 「受診や薬を我慢した」「治療を中止した」という意見が計71件にのぼった
