カブスからFAになっているカイル・タッカー【写真：ロイター】フルカウント

最大721億円の争奪戦またもドジャースが強奪か「不気味な存在」と注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • MLBのFA市場が、1人の男の動向を巡って目が離せない
  • カブスをFAとなったカイル・タッカーの争奪戦に、ドジャースが警鐘を鳴らす
  • これまで大物選手を強奪してきた実績から「不気味な存在」と注目されている
記事を読む

おすすめ記事

  • ドジャース・大谷翔平【写真：ロイター】
    大谷翔平、まさかの“落選”は「重罪だ」　MLB公式の両MVP外しが物議「炎上商法だ」「無責任」 2026年1月4日 8時16分
  • アンソニー・ケイ投手
    ＭＬＢ復帰の元ＤｅＮＡ左腕が語る岡本和真、村上宗隆、今井達也　新同僚村上へ「間違いなく通用する」 2026年1月8日 8時6分
  • 　鷺宮製作所で始動したドラフト１位・竹丸
    巨人ドラ１・竹丸　開幕カード阪神・佐藤輝斬り熱望「そこしっかり勝てるように」開幕ローテ入りに照準 2026年1月6日 5時1分
  • 自主トレを公開した巨人のドラ1・竹丸和幸投手
    【巨人】ドラ1・竹丸和幸が自主トレを公開「ケガをせずに1軍で1年間しっかり野球を」　年男としての思いにはまさかの回答 2026年1月5日 16時0分
  • 好調維持ソシエダの久保建英【写真：ムツ・カワモリ/アフロ】
    久保建英の極上パスに「時が止まった」　格上相手にアシスト…超絶技巧にファン興奮「ほれぼれする」 2026年1月5日 8時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
    2. 2. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
    3. 3. コンクリ殺人 準主犯死んでいた
    4. 4. 山口一郎 紅白で怒られていた
    5. 5. マネとの不適切なやり取り発覚
    6. 6. ドラクエコラボで「手抜き」指摘
    7. 7. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
    8. 8. 体の感触を味わいたくてわいせつ
    9. 9. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
    10. 10. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    1. 11. 成宮寛貴 12年ぶり舞台復帰へ
    2. 12. カウコン最悪だった 不満が続出
    3. 13. 大分の中学校? 暴行動画SNS拡散
    4. 14. ガッツポーズは「軽率」見解示す
    5. 15. 収録が強制終了…ちゃんみな不満
    6. 16. 「子離れできない親」特集に戦慄
    7. 17. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
    8. 18. ルンバ破産 異常事態陥っていた
    9. 19. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
    10. 20. 日テレと青学「距離の近さ」話題
    1. 1. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
    2. 2. コンクリ殺人 準主犯死んでいた
    3. 3. 体の感触を味わいたくてわいせつ
    4. 4. 大分の中学校? 暴行動画SNS拡散
    5. 5. ガッツポーズは「軽率」見解示す
    6. 6. トー横で決闘 初対面死なせたか
    7. 7. 「加害少年への私刑が始まった」
    8. 8. 80代男性と70代男性に性加害か
    9. 9. 3連休後半 警報級の暴風雪の恐れ
    10. 10. 日テレの次期エース候補なぜ退社
    1. 11. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
    2. 12. 生徒の暴行動画 高校が「認識」
    3. 13. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
    4. 14. 年末ジャンボ 佐世保で10億円
    5. 15. 知人がスパーリングで倒れ死亡か
    6. 16. 安野貴博氏 巨額資産騒動で謝罪
    7. 17. 重量制限あるのに46.2トン車走行
    8. 18. 小泉氏「人殺し練習」の声に言及
    9. 19. セクハラ1000通 調査報告書公表
    10. 20. 2年ぶり 迷いクジラを掘り起こす
    1. 1. 小野田氏「男装スタイル」の理由
    2. 2. 実家じまい急ぎ過ぎた 深い後悔
    3. 3. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
    4. 4. 中国 東シナ海でガス田試掘か
    5. 5. 14人死傷事故 男の異常行動怒り
    6. 6. 旧統一教会の信者だったと認める
    7. 7. 離婚翌日に再婚→子も誕生 怒り
    8. 8. 50万人赤ちゃん消えた…過熱報道
    9. 9. 後頭部に蹴り いじめ動画が拡散
    10. 10. こども庁主催イベ ママタレ敬遠?
    1. 11. 頭部が露出 姫路の古墳が話題に
    2. 12. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    3. 13. シャワーだけの人 幸福度が低い
    4. 14. 自撮りのためクマへ突進の末路
    5. 15. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
    6. 16. 橋下徹氏「結局跳ね返って来る」
    7. 17. ユニクロの売り場から…完全消滅
    8. 18. 前橋市長選で予想外バトルに…小川晶前市長を山本一太群馬県知事がブログでネチネチ陰湿攻撃のナゼ
    9. 19. AIで女性の服脱がせ…痛烈に批判
    10. 20. いつか住みたい都道府県 1位は
    1. 1. 米 66の国際機関から脱退を指示
    2. 2. 中国人観光客減少で日本に変化?
    3. 3. 高市内閣2兆6000億円消失の危機
    4. 4. 変わり果てた中国美女 父の不安
    5. 5. 柬で発見 中国人に薬物陽性反応
    6. 6. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
    7. 7. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
    8. 8. 売り切れ続出 中国で人気の野菜
    9. 9. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
    10. 10. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
    1. 11. 「未体験の9億人」中国の投稿
    2. 12. ベネズエラ産原油を「横取り」か
    3. 13. 米大統領「購入の可能性協議」
    4. 14. 日本行けず 中国の旅行先TOP10に
    5. 15. マドゥロ氏の拘束 踊りが一因?
    6. 16. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
    7. 17. 席狭い 加の航空会社対応に不満
    8. 18. 国際詐欺組織TOP拘束 カンボジア
    9. 19. 1人っ子政策廃止も…中国の現在
    10. 20. 韓俳優の弔問で「常識ないのか」
    1. 1. ルンバ破産 異常事態陥っていた
    2. 2. バルミューダ失速 致命的な原因
    3. 3. 丸亀製麺 一部商品の価格を改定
    4. 4. イオン ツルハHDへのTOBが成立
    5. 5. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    6. 6. 紅白 炎上歌手を降板させない訳
    7. 7. アスクル 500億円借り入れ契約
    8. 8. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    9. 9. シニア 駅近への住み替え加速か
    10. 10. ネズミ出没の焼肉店 対応を報告
    1. 11. 【マクドナルド】黒胡椒ガーリックのナゲットが復活、にんにくソース＆夜マック限定の食べ比べセットも登場
    2. 12. 元伊藤忠社長の丹羽宇一郎氏死去
    3. 13. 平成レトロブームでも消える機器
    4. 14. 白川郷に外国客111万人「限界」
    5. 15. 吉野家 厚切り豚角煮が復活
    6. 16. ベネズエラ介入 世界で何が?
    7. 17. 円は下振れリスクに直面か
    8. 18. 駅ホーム降りての移動 なぜダメ?
    9. 19. インテル 株価が一時44.57ドルに
    10. 20. NHK ネット業務に大コケのワケ
    1. 1. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    2. 2. これだけはチェックして。Amazon初売りの売れ筋アイテムまとめ【最終日】
    3. 3. iPhoneの時刻変更で容量増 話題
    4. 4. 聴く読書「Audible」が3か月99円
    5. 5. ChatGPTの新機能 米OpenAIが発表
    6. 6. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    7. 7. EY日本「世界一の起業家出たい」
    8. 8. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    9. 9. 「Mac Fan」定期刊行を終了へ
    10. 10. 未発見? 米で新種の線虫を発見
    1. 11. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    2. 12. コンデジ並み? Ace Proの装着品
    3. 13. グンゼの綿インナーが最大37%OFF
    4. 14. OpenAI 健康情報と統合の新機能
    5. 15. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
    6. 16. XREALのCEO ROGとコラボ商品
    7. 17. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    8. 18. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
    9. 19. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
    10. 20. SQD×ミニLED液晶テレビ登場
    1. 1. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
    2. 2. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
    3. 3. 2度とやらないで ロコの相手注意
    4. 4. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
    5. 5. 河村勇輝「右下腿の血栓」だった
    6. 6. 楽天則本 MLB1球団からオファー
    7. 7. 浜辺美波が体調不良 体が水拒否
    8. 8. 前田大然に人種差別的な暴言か
    9. 9. タトゥーゴリゴリ 優里に反響
    10. 10. 桑原の人的補償に捕手 DeNA選択
    1. 11. 「母」になった橋本環奈が話題
    2. 12. 懐かしロゴ エモいにも程がある
    3. 13. J3参入も誤算 監督指揮執れない
    4. 14. 「ベントグリーン」消滅の可能性
    5. 15. トルコ1部 伊藤洋輝の獲得検討か
    6. 16. フワちゃん近影に「顔立ちが…」
    7. 17. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
    8. 18. 箱根9区でも「2時50分起床」の訳
    9. 19. 今井達也が手を焼きそうな要素
    10. 20. 「どんどん公表して」大迫傑称賛
    1. 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
    2. 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
    3. 3. マネとの不適切なやり取り発覚
    4. 4. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
    5. 5. ドラクエコラボで「手抜き」指摘
    6. 6. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    7. 7. カウコン最悪だった 不満が続出
    8. 8. 成宮寛貴 12年ぶり舞台復帰へ
    9. 9. 収録が強制終了…ちゃんみな不満
    10. 10. 「子離れできない親」特集に戦慄
    1. 11. 日テレと青学「距離の近さ」話題
    2. 12. 「神田沙也加がいる」驚きを告白
    3. 13. 小川彩佳 セクハラ問題にため息
    4. 14. ミセス大森 親密だった女性存在?
    5. 15. 松屋でルール違反者現れ批判殺到
    6. 16. 小栗家総出 田中圭に愛の忠告か
    7. 17. 夫婦別姓のLiLiCo 名字を変更
    8. 18. はじめしゃちょー、SNS上の憶測に言及　“不倫疑惑”を完全否定「心に誓ってしてない、今後もしない」　
    9. 19. 渡邊渚の投稿「矛盾」を突かれる
    10. 20. 宮古島は芸能人の島に 住民嘆き
    1. 1. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
    2. 2. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    3. 3. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
    4. 4. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
    5. 5. 冬コーデの主役 ZARA見逃せない
    6. 6. しまむら 冬の神パンツを発見
    7. 7. 10年ぶりグラビアで「ムキムキ」
    8. 8. 性行為がない 夫は過去にうつ病
    9. 9. 美少女の肩に乗る「テケテケ」
    10. 10. ユニクロ 頼れるワインカラー服
    1. 11. 金欠の波 乗り越える方法を紹介
    2. 12. 合コンで引かれる女性の行動8選
    3. 13. GUの体型カバーアウターが優秀
    4. 14. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
    5. 15. ベルギー王室御用達チョコに新作
    6. 16. 西松屋チェーン創業者が死去
    7. 17. 3COINS新作「旅行先での万能」
    8. 18. 自ら「腐女医」と名乗る ママに
    9. 19. コストコ イチオシの「おやつ」
    10. 20. 「オートファジー」の知識とは