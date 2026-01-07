お笑いコンビ・インポッシブルのえいじが、７日放送の日本テレビ系「有吉の壁」で結婚をサプライズ発表した。驚きの報告は「なりきりの壁を越えろ！おもしろ新春ディナーショー」のネタ中。ＨＡＮＡのモノマネスタイルのままで、「えいじ、結婚したよー！！」と絶叫した。有吉からは「みんな知ってたんですか？サプライズのつもりなんですか？」と厳しいツッコミ。４１歳でのゴールインとなったえいじは、「おめでとうちょう