去年12月、群馬県藤岡市にあるラーメン店から金を盗んだ上、放火したとして、当時従業員だった男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは元ラーメン店従業員の堀田陽平容疑者です。堀田容疑者は、先月21日午前2時半ごろ、藤岡市のラーメン店に侵入して売上金などおよそ50万円を盗んだ上、店舗に放火した疑いがもたれています。店舗およそ172平方メートルが全焼しましたが、当時店は無人でケガ人はいませんでした。警察