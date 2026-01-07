JRËÌ³¤Æ»¤Ï7Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤Ç3·î13¡Á15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»¥ËÚ±Ø¤«¤é°°Àî±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÎ×»þÆÃµÞÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±·î28Æü¤ÎVaundy¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â±¿Å¾¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡ÖARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡×¤ÎÍÍ»ÒJRËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»¥ËÚ±Ø¤«¤é°°Àî±Ø¤Þ¤ÇÎ×»þÆÃµÞ¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö»¥ËÚ°Ê³°¤Ë¤´½ÉÇñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤â¡¢±èÀþ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤