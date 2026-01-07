「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」モンデリーズ・ジャパンのビスケットブランド「オレオ」は、バレンタインに向けて、3文字メッセージつき個包装が入った「オレオ メッセージパック バニラクリーム 24枚」を1月12日から発売する。近年のバレンタインでは、恋人だけでなく家族・友達など、“身近な人にちょっと気持ちを伝える日”として広く楽しまれている。特に、昨年発売したバレンタイン限定パッケージは、そのま