WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】縦1回転の華麗な受け身 驚異の身体能力これぞ「天才」と称される所以か。天才的な日本人女子レスラーのイヨ・スカイが、試合中に見せた驚愕の受け身に会場が騒然となった。トップロープにくくられ、コーナーから放たれた強烈なフットスタンプを背中に浴びながら、その衝撃を逃がすかのように宙を1回転。そのあまりに軽やかな身のこなしにも「受け身エグす