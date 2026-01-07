MetaがサングラスブランドのRay-Banと組んで展開しているAIグラスの製品群「Ray-Ban Meta」のうち、フルカラーの高解像度ディスプレイを備えたAIグラス「Meta Ray-Ban Display」の国際展開が一時停止されることになりました。前例のない需要と在庫不足が要因だとのことです。Metaは新機能の開発とアメリカでの販売に力を入れています。CES 2026: Meta Ray-Ban Display Teleprompter, EMG Handwriting, Industry & Research Col