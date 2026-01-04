【ワシントン＝阿部真司】米軍が３日に行った南米ベネズエラに対する地上攻撃について、法的根拠を問う声が米国内で相次いでいる。政権はベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領の刑事訴追のために必要な措置だったとしているが、野党・民主党は議会への事前承認がなかったことを問題視している。上院民主党トップのチャック・シューマー院内総務は３日の声明で「議会の承認なしに、その後の展開に関する信頼できる計画