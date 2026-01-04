8人組グループ・timeleszの菊池風磨（30）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。仕事で使用する移動車が「実家の車」であることを明かした。【写真】爽やか〜笑顔で手を叩くtimelesz・菊池風磨菊池は番組の賞金にちなみ、記者から“1000万円が手に入ったら”という質問を受け、「会社の契約形態がいろいろ変わって」と切り出した。現在の契約によって「移動車を自分で持たない