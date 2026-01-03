第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。往路17位だった帝京大が総合9位に入り、大逆転でシード権を獲得。中野孝行監督も「すごいよね。ビックリしたよ」と驚きの声を漏らした。往路優勝の青学大から12分以上遅れ、往路17位に終わった帝京大。復路は青学大スタートから10分後の一斉ス