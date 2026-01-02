2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月2日、公式インスタグラムおよび公式Xを更新し、5人そろっての書き初めショットを公開した。「リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」嵐公式アカウントは2日、「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつをつづり、5人そろった写真を公開した。「お正月といえば『書き初め』ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届