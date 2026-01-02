2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月2日、公式インスタグラムおよび公式Xを更新し、5人そろっての書き初めショットを公開した。

「リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」

嵐公式アカウントは2日、「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつをつづり、5人そろった写真を公開した。

「お正月といえば『書き初め』ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」として、「嵐 2026」と書かれた半紙を手にした大野智さん（45）を中心に、左から松本潤さん（42）、櫻井翔さん（43）、二宮和也さん（42）、相葉雅紀さん（43）が寄り添った。

投稿には、「#嵐の書き初め2026」のハッシュタグも添えられている。

この日のコーディネートは、松本さんは黒のセットアップ、櫻井さんはブラウンのシャツに白のパンツ、大野さんはデニムシャツに淡いブラウンのシャツを合わせ、ボトムスはブラウンのライン入りパンツ。

二宮さんはチェック柄のシャツに暗めのブラウンのパンツ、相葉さんはグレーのカーディガンにブルーのシャツを合わせ、ボトムスはオリーブグリーンのパンツと、5人とも落ち着いたトーンだった。

「嵐でーす！」笑顔でカメラに手を振る

インスタグラムでは、5人による動画も公開。5人は声をそろえて「明けましておめでとうございます！ 嵐でーす！」とすると、笑顔でカメラに手を振った。

場面が切り替わり、大野さんが筆を手に書き初めをする様子をメンバーが見守った。真剣に筆を運ぶ大野さんに、櫻井さんは「すでにやっぱちょっと（上手い）。有段者って感じするよね」、相葉さんも「やっぱ上手いな」と感嘆。

当の大野さんは「ブランクがあるな！」と謙遜した。それでも、二宮さんは「そう？ 久々なんだ」。松本さんは「でもなんかよく見たな〜、やっぱり」と懐かしそうな様子だ。

完成した「書き初め」を手にした大野さんが「みんな！ 2026年もよろしくな！」と呼びかけると、松本さんは「急に（ドラゴンボールの）悟空？」とツッコミを入れ、メンバーからは笑い声が上がった。

変わらず仲睦まじげな5人の姿に、SNSでは「ちょっと待って新年早々5人揃ってるの尊すぎて涙出てきた てか大野くんの『嵐』の字、達筆すぎん？？？ さすがリーダー、筆にも才能溢れてる 活動休止してても毎年ちゃんと5ショット届けてくれるの、アラシックへの最高のお年玉だよ」「嵐からの、『明けましておめでとう』は格別 リーダーの書き初め『嵐』を見せてもらえるなんて！ 特大のお年玉ありがとう 5人の年賀状だけでも感激していたのに、お写真付きで幸せ過ぎる」など、盛り上がる声が相次いでいる。

約4年半のあいだ活動を休止していた大野さんの近影には、「まじで大野くんビジュ戻してるのすごいと思う」「え？ これ今の大野くん？ え？ なんか...若返った...？笑 なんで5年前のビジュに戻ってんの？」といった声も寄せられている。