きのう午後6時ごろ、千葉県若葉区で母親と2人で住む団地の一室にガスコンロで火を放ったとして、33歳の男が緊急逮捕されました。【写真を見る】「除霊をしたかった」ガスコンロで団地の自室に火を放ったとして33歳男を逮捕千葉・若葉区現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、千葉県若葉区みつわ台の自称パート従業員・伊藤碧容疑者（33）です。伊藤容疑者はきのう午後6時ごろ、母親と2人で住む5階建ての団地の4階の一室に