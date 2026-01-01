スイスのスキーリゾートにあるバーで起きた爆発や火災で、地元警察はおよそ40人が死亡したと発表しました。店内で花火が天井に燃え移ったという情報もあります。【写真を見る】スイス スキーリゾートのバーで爆発約40人が死亡、115人の負傷者のほとんどが重傷花火が木製の天井に燃え移ったか1日未明にスイス南部クラン・モンタナのスキーリゾートにあるバーで爆発と火災が起き、地元警察は、およそ40人が死亡し、115人が