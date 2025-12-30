±©Æ£Ñà¤Á¤ã¤ó¡Ê3¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿±©Æ£Ñà¤Á¤ã¤ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë±©Æ£Ñà¤Á¤ã¤ó¡Ê3¡Ë¤ÏÊÝ°éÃæ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¸ÆµÛ´ï¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢Äã»ÀÁÇÇ¾¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¾¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö¸Î¤òÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÊÝ°é±à¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Î¸øÉ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬2ÅÙ¤Èµ¯¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹²ÈÂ²¤ÈÑà¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¸íÓë»ö¸Î¤Ï¤Ê