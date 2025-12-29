「ABEMA」にて、大人気サッカーアニメ『ブルーロック』シリーズのTVアニメ全話を、2026年1月1日（木）に無料一挙放送することが決定した。『ブルーロック』は、原作コミックス全世界累計発行部数5000万部を突破、第45回講談社漫画賞少年部門を受賞した、原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による大人気漫画。本作では、日本をW杯優勝に導くエゴイストストライカーを育てるために始動した ”ブルーロック（青い監獄）” プロジェクトを